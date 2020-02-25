شكرا لمتابعة خبر عن إيداع مبالغ المعاشات والضمان في حسابات المستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء بدء إيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي . وتشمل مبالغ البرامج المساندة المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية و بدل غلاء . وبدأت المؤسسة العامة للتقاعد إيداع معاش شهر فبراير وبدل غلاء المعيشة في إيداع بنكي واحد ، وفقاً لمواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتى نهاية عام 2020.

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