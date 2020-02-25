شكرا لمتابعة خبر عن الطيران المدني لن يُعلق رحلات كوريا الجنوبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مصادر، أن هيئة الطيران المدني لن تُعلق رحلات كوريا الجنوبية، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا هناك.

وأكدت المصادر، أنه سيتم وضع القادمين من الدول التي ظهر فيها حالات إصابة بالفيروس والتي لم تعلق الرحلات إليها حتى الآن، في الحجر الصحي كإجراء احتياطي لإجراء فحوصات دقيقة لهم فور وصولهم إلى المملكة، بحسب الوطن.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن ظهور عدة حالات إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى وجود حالات أخرى في البحري والكويت والإمارات.