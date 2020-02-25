شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن بجازان يحمي طيور مهددة بالإنقراض على طريقته الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - في خطوة مثيرة للإهتمام ، نجح مواطن بمنطقة جازان في الحفاظ على نوع من الطيور المهددة من الإنقراض وحمايتها من الصيد بجهوده الذاتية .
وقال المواطن في لقاء معه : الفكرة كانت منذ أكثر من 10 سنوات من والدي الذي كان يمنع الصيد في أي منطقة قريبة من البيت فاستهوتني الفكرة وطبقتها في المزارع عندي وحاولت أن أسورها بسلك شائك ، وفقاً للعربية .
وأضاف : أي شخص يدخل المزرعة ممنوع من الصيد نهائياً .
و تابع : قمت بتجهيز المزرعة وإعدادها من أجل الحفاظ على نوعية الحجر البري ، وكأن المزرعة محمية مصغرة للحفاظ على هذا النوع من الطيور حتى لا ينقرض ، خاصةً وأنه كان يعاني فيفترة معينة من الإصطياد الجائر بشكل كبير .
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