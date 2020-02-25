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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد الرياح تسقط أعمدة الإنارة وتقتلع الأشجار في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - اجتاحت الرياح الشديدة محافظة السليمي جنوب حائل، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى سقوط أعمدة الإنارة والأشجار وبعض أسقف المحلات.
من جانبها، باشرت الجهات المعنية، المواقع المتضررة للسيطرة على الوضع، فيما لم يتم تسجيل إصابات.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، محافظات: (الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، سميراء، موقق) ومدينة حائل؛ من تقلبات الطقس واحتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة.
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