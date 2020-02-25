شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس #كورونا يظهر في 7 دول عربية حتى الآن.. تعرف عليها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفع عدد الدول العربية التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 7، بعد إعلان سلطنة عمان والبحرين والكويت والعراق عن تسجيل إصابات، امس الاثنين.

قد يهمك ايضاً:

فيروس #كورونا يظهر في 7 دول عربية حتى الآن.. تعرف عليها؟



عاجل : وفاة رئيس دولة عربية قبل قليل.. شاهد من يكون؟



أقوى أمير مقرب من “الملك سلمان“ ينقلب على سياسة محمد بن سلمان.. والأخير يأمر الجيش بمهاجمته.. ماذا يحدث الآن؟

ظهور صارخ مذيعة MBC “لجين عمران“ تثير الجدل.. وأناقة “باذخة“ تهز مواقع التواصل الاجتماعي (شاهد)



زواج عرفي وعلاقات غرامية.. وسيم يوسف في “فضائح جديدة“ بعد كشف أسباب مفاجئة حول انقلاب بن زايد عليه وزجه في السجن



ثعبان ضخم يبتلع رجل حي.. وبعد أيام قذفه من معدته.. شاهد كيف أصبح؟



مذبحة كبرى في الأردن بعد لحظات من وصول أمير قطر إلى البلاد (فيديو)

بعد نجوى قاسم.. وفاة إعلامية شهيرة داخل شقتها والتحقيقات تكشف مفاجأة صادمة عن سبب الوفاة!



تعرف على العقوبة القاسية التي فرضتها قناة العربية على مذيعتها الشهيرة "منتهى الرمحي" بسبب ضحكها الهيستري على الهواء (فيديو)



أسد يلتهم “جاموس ضخم“بسرعة لا تصدق.. وحينما أوشك على افتراسه حدثت الصدمة!.. (فيديو لأصحاب القلوب القويه فقط)



حمار وحشي اكتشف خيانة زوجته له ...وحينما أوشك على الانتقام كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو)



أسد قوي يجامع اثنتين “لبؤات“ في وقت واحد.. شاهد كيف كانت النهاية؟؟

Advertisements

شاهد لحظة إعلان أكثر من “مليون صيني“ الدخول في الإسلام والتخلي عن أكل الكلاب والقطط.. ماعلاقة فيروس #كورونا ؟ (فيديو)

مغردون سعوديون يطالبون السلطات بتكريم إيمان الفرطوشي بعد كشفها قصة مريم ”خاطفة الأطفال“ التي حيرت الجميع (شاهد)

ظهور صارخ لمذيعة قناة العربية “لارا نبهان“ بأناقة تفوق الخيال.. لن تصدق كيف تغير شكلها وأصبحت فاتنة الجمال؟ (فيديو)

انتحار معتمرة في مكة المكرمة بطريقة مروعة.. وحينما وصلت الشرطة السعودية إلى مكان الجثة كانت الصدمة!



هل تذكرون الإعلامي السعودي الشهير “داوود الشريان“ الذي اختفى قبل 20يومًا؟.. شاهدوا كيف كان مصيره المؤلم اليوم في المملكة

إسرائيل تعلن رسميًا فشلها في اغتيال هذا ‘‘القائد العربي’’ الكبير.. شاهد من يكون؟؟

مذيعة MBC “مهيرة عبد العزيز“ تحرج فنانة لبنانية شهيرة على الهواء.. والأخيرة تبكي بحرقة!!.. شاهد مالذي حدث؟ (فيديو)

حلا الترك كبرت وازداد وزنها.. وملابسها تسبب لها الإحراج أمام الجماهير (شاهد الفيديو)



وأعلنت السلطات الكويتية عن إصابة 3 أشخاص عائدين من إيران بالفيروس، بينهم مواطن سعودي، كما أعلنت البحرين بدورها تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لدى مواطن قادم من إيران أيضا.

وقالت وزارة الصحة العراقية امس الاثنين، إن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية)، أظهرت إصابته بالفيروس.

وأفاد تلفزيون سلطنة عمان، امس الاثنين، بتسجيل أول حالتي إصابة بفيروس "كورونا" لمواطنتين قادمتين من إيران.

وكانت السلطات اللبنانية كشفت في وقت سابق عن تسجيل إصابة واحدة بالفيروس لمواطنة لبنانية آتية من مدينة قم الإيرانية، فيما أكدت مصر تسجيل أول إصابة لدى شخص أجنبي تماثل للشفاء لاحقا.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المكتشفة في دولة الإمارات العربية المتحدة 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها.

وظهر الفيروس القاتل لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في أواخر شهر ديسمبر المنصرم، وانتشر إلى عدد من مقاطعات الصين وإلى أكثر من 25 دولة حول العالم.

المصدر: RT + وكالات