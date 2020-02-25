عاجل #اوامر_ملكية … التفاصيل

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-تحوّل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم “وزارة الرياضة “.

-تحوّل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم ” وزارة السياحة “.

-يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة.

-يعفى معالي الأستاذ/ تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، ويكلف معالي الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

-يكلف معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.

-يعين معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة.

-يعين معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار.

-يعين معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبًا للأمين العام ل- مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

-يعين الدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

– يعين الدكتور سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود مساعدًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

