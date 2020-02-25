الجزائية تُصدر حكمًا بإعدام مواطن وسجن 7 سعوديين في «التخابر مع إيران»

أصدرت المحكمة الجزائية، اليوم الثلاثاء، حكمًا ابتدائيًا بإعدام مواطن وسجن 7 سعوديين بتهمة التخابر مع إيران.
وفى التفاصيل، تضمنت الأحكام وفقًا لقناة العربية حكم ابتدائي بإعدام المواطن؛ لقيامه بتسريب معلومات تمس الأمن الوطني بحكم عمله لإيران معلومات، كما إدانته بخيانة البلاد والأمانة.
كما تضمنت الاحكام سجن 7 متهمين سعوديين مددًا متفاوتة بلغ مجموعها 58 عامًا، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص يعملون في سفارة إيران.
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