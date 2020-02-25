الصحة: ننسق مع البحرين لعلاج 4 مواطنات مصابات بكورونا في المنامة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنها تقوم حاليًا بالتنسيق مع وزارة الصحة البحرينية؛ من أجل علاج 4 مواطنات سعوديات مصابات بكورونا بالمنامة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر حسابها بتويتر- أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة البحرينية لعلاج 4 مواطنات سعوديات مصابات بكورونا في البحرين، لحين شفائهن بإذن الله، وذلك وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن ذلك التنسيق جاء بعدما أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن إصابة 4 مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس كورونا الجديد.

وكانت البحرين، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بينهم 4 مواطنات سعوديات، وجميعها قادمة من إيران، وذلك بعد يوم واحد من إعلان أول إصابتين بالفيروس.

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