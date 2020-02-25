«شرطة الرياض»: القبض على مواطن ومقيم متهمين بجرائم تزوير الأموال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اللبنانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر.
وأضاف المتحدث، أن ضبطهم جاء بعد توافر الدلائل على تورطهما بالترويج لبيع العملات والأوراق النقدية المزيفة بداخل شقة سكنية بحي الملك فيصل شرقي العاصمة الرياض، وضبط بحوزتهما ما يُعادل 800 ألف ريال سعودي من فئة 500 ريال مزيفة؛ حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كل الإجراءات النظامية.
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