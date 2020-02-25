عاجل-13 أمرا ملكيا تعزز مسيرة الإصلاح الإداري

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، 13 أمرا ملكيا في مسار الهيكلة والإصلاح الإداري، وجاءت الأوامر كالتالي: تعيينات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزيرًا للرياضة خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبًا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود مساعدًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة إعفاءات سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار Advertisements تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه تكليفات ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله دمج ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة



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