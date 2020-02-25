السعودية | وزارة الصحة : ننسق مع الصحة البحرينية لعلاج السعوديات الأربع المصابات بكورونا الجديد

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أكدت وزارة الصحة أنها تنسق مع وزارة الصحة البحرينية لعلاج المواطنات السعوديات الأربع المصابات بفيروس كورونا الجديد بعد عودتهن من إيران ، حيث سيبقين في البحرين إلى حين شفائهن بإذن الله.

وبينت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في تويتر، أنه ستتم متابعة الحالات وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حالة الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس, مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الإنسياق وراء الشائعات.

وكانت وزارة الصحة البحرينية قد أعلنت عن إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا الجديد اليوم بعد عودتهم من إيران ومن ضمنهم أربعة مواطنات سعوديات، مؤكدة أن جميع الحالات تخضع للمتابعة المستمرة والعناية الفائقة من الفريق الطبي المختص وأنه جرى نقل مرافقي المصابين للعزل في إجراء احترازي .