السعودية | بحوزتهم 800 ألف ريال مزيفة .. عصابة التزوير في قبضة شرطة الرياض

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:56 مساءً, 25 فبراير 2020 م المناطق - الرياض صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اللبنانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بالترويج لبيع العملات والأوراق النقدية المزيفة بداخل شقةٍ سكنية بحي الملك فيصل شرقي العاصمة الرياض، وضبط بحوزتهما ما يعادل (800,000) ريال سعودي من فئة (500) ريال مزيفة، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.

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