«مزاولة المهنة» يؤهل 600 خريج من جامعة الإمام عبدالرحمن

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عقد مركز الخريجين والتنمية المهنية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم، لقاءً لخريجي التخصصات الصحية والطبية بالجامعة مع فريق هيئة التخصصات الصحية ضمن المبادرة التعريفية والتثقيفية للفريق التي تستهدف خريجي الجامعات الحكومية من حملة التخصصات الصحية والطبية بالجامعات، استفاد منه 600 طالب وطالبة من خريجي الجامعة، وذلك في مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية بالدمام.
وأفادت مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية بالجامعة الدكتورة أماني البحر أن خريجي الكليات الصحية والطبية بحاجة الى العديد من الرخص الطبية لممارسة ومزاولة المهنة، مشيرةً إلى ان هذه المبادرة جاءت بدعوة من المركز من أجل تثقيف خريجي المسار الصحي بمتطلبات مزاولة المهنة، حيث قدم مسؤولو الهيئة عروضاً تعريفية حول العديد من المهام والوظائف التي تقوم بها الهيئة تجاه منتسبيها، وبرنامج "ممارس بلس" وأهميته لكافة الممارسين الصحيين.
وقُدم خلال اللقاء عدة عروض، كما فُتح المجال أمام الحضور لعرض ما لديهم من استفسارات حول كافة خدمات الهيئة، أبرزها خدمة "تحمينا - نحميك" حيث تم التعريف بالخدمة ودورها في حماية الممارسين من كافة العقبات والسلبيات التي بالإمكان التعرض لها.
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