بالحلوى والورد.. مطار المؤسس يحتفي باليوم الوطني الكويتي

2020-02-25

متابعات الخليج 365 - جدة

احتفى مطار الملك عبد العزيز الدولي باليوم الوطني الـ 59 لدولة الكويت الشقيقة، من خلال إقامة العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطار، وذلك بحضور مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور والقنصل العام لدولة الكويت وائل عبيد العنزي وعدد من المسؤولين في الجهات العاملة في المطار.

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وقام مدير عام المطار والقنصل العام الكويتي بتوديع المسافرين المغادرين إلى دولة الكويت، حيث رُدد النشيد الوطني الكويتي، ووُزعت الورود والحلوى والهدايا على الركاب، إضافةً إلى توزيع أوشحة تحمل شعاري البلدين الشقيقين على المسافرين، تعبيرًا عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأوضح مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي أن هذه المناسبة الوطنية لدولة الكويت الشقيقة تعكس مدى التلاحم والترابط وعمق العلاقة التاريخية بين قيادتي البلدين الشقيقين، معربًا عن خالص التهنئة للكويت حكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني للكويت، متمنيًا للأشقاء في الكويت كل التوفيق والتقدم والازدهار.

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