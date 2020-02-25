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مستشفى شرق جدة يصلح كتف مصاب بالتهتك والخلع
بالرغم من صعوبة الإصابة لوجود خلع
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ جدة
بفضل من الله تمكن فريق طبي من قسم جراحة العظام بمستشفى شرق جدة من إجراء عملية نوعية تكللت بالنجاح لمريض أصيب بكسر متهتك مع خلع لعظمة الكتف تم على إثرها تغير مفصل الكتف، وذلك نتيجة وقوع المريض وفقده وعيه فجأة أثناء وقوفه والحديث مع ذويه.
وقد جرى نقل المريض فور وقوعه وإصابته إلى قسم الطوارئ بالمستشفى واستدعاء الأطباء المعنيين لتشخيص الحالة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وقد تبين وجود كسر متهتك وخلع في عظمة الكتف مما استدعى تجهيزه السريع للعمليات، وتم توفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة لإجراء الجراحة في وقتٍ قياسي حيث تمت العملية بنجاح ولله الحمد وقد تماثل المريض للشفاء.
وأوضح الطبيب المعالج صعوبة هذه العملية النادرة من ناحية تهتك العظم الشديد ومحاولة استرجاع ميكانيكية الحركة في المفصل بطريقة يحافظ بها المريض على نشاطه المستقبلي ممارسًا حياته بكل يسر وسهولة.
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