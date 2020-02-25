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حوادث وتكدس مروري بسبب أمطار الطائف

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2020-02-25

حوادث وتكدس مروري بسبب أمطار الطائف

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

شهدت محافظة الطائف صباح اليوم الثلاثاء أمطارًا ما بين خفيفة ومتوسطة على عدد من أحياء المحافظة، فيما واصلت الأمطار هطولها ظهر اليوم والذي تزامن مع وقت انصراف الطلاب والطالبات من مدارسهم.

وساهمت الأجواء الماطرة والجميلة في رسم البهجة والفرح بين الأهالي وبين الطلاب وخصوصًا طلاب المرحلة الابتدائية أثناء انصرافهم.

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وتسبب هطول الأمطار في وقوع بعض الحوادث المرورية في عدد من شوارع المحافظة دون وقوع إصابات.

هذا ولازالت السماء ملبّدة بالغيوم والفرصة مهيأة بإذن الله لهطول مزيد من الأمطار، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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