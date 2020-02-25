اخبار السعوديه

الصحة تهيب بالجميع التواصل معها بخصوص كورونا الجديد

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم الصحة تهيب بالجميع التواصل معها بخصوص كورونا الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-25

الصحة تهيب بالجميع التواصل معها بخصوص كورونا الجديد

متابعات الخليج 365 - الرياض

أهابت وزارة الصحة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حالة الرغبة في أي استفسار يخص فيروس كورونا مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق أنها تنسق مع وزارة الصحة البحرينية لعلاج المواطنات السعوديات الأربع المصابات بفيروس كورونا الجديد بعد عودتهن من إيران، حيث سيبقين في البحرين إلى حين شفائهن بإذن الله.

Advertisements

وبينت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في تويتر، أنه ستتم متابعة الحالات وفقًا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وكانت وزارة الصحة البحرينية قد أعلنت عن إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا الجديد اليوم بعد عودتهم من إيران ومن ضمنهم أربعة مواطنات سعوديات، مؤكدة أن جميع الحالات تخضع للمتابعة المستمرة والعناية الفائقة من الفريق الطبي المختص وأنه جرى نقل مرافقي المصابين للعزل في إجراء احترازي.

يذكر أن الكويت كانت قد أعلنت أمس إصابة مواطن سعودي قادم من إيران بفيروس كورونا الجديد وأكدت الصحة أنه سيبقى في الكويت لحين تماثله للشفاء.

تابعنا على 7278fc9f72.jpg تواصل معنا على041124fdae.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تهيب بالجميع التواصل معها بخصوص كورونا الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا