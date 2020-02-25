محمد بن مسعود - الدمام - وافق وزير المالية محمد الجدعان على ترقية المهندس منصور بن أحمد العمري إلى المرتبة الثالثة عشرة مديراً عاماً لمكتب وزارة المالية بمكة المكرمة . وعبّر "العمري" عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، قائلاً: هذه الترقية وسام شرف يعتز به، وحافز يدفعني لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني، راجياً أن أكون عند حسن الظن . وقدّم "العمري" شكره وتقديره لوزير المالية على هذة الثقة. 25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 02:47 PM Advertisements ترقية "العمري" إلى المرتبة "13" بــ"المالية" ترقية "العمري" إلى المرتبة "13" بــ"المالية" وافق وزير المالية محمد الجدعان على ترقية المهندس منصور بن أحمد العمري إلى المرتبة الثالثة عشرة مديراً عاماً لمكتب وزارة المالية بمكة المكرمة . وعبّر "العمري" عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، قائلاً: هذه الترقية وسام شرف يعتز به، وحافز يدفعني لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني، راجياً أن أكون عند حسن الظن . وقدّم "العمري" شكره وتقديره لوزير المالية على هذة الثقة. الكلمات المفتاحية ، ترقية "العمري" إلى المرتبة "13" بــ"المالية" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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