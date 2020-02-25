محمد بن مسعود - الدمام - صورة نشرها حفيده "عمر" في الثالث من الشهر الجاري بعد خضوعه لعملية جراحية أعادت وكالة "سبوتينك" الروسية نشر صورة للرئيس المصري الراحل حسني مبارك قالت إنها آخر صورة له. وكان عمر علاء مبارك حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قد نشر صورة للأخير في الثالث من الشهر الجاري بعد خضوعه لعملية. وعلق "عمر" حينها على الصورة التي نشرها على موقع "إنستجرام"، قائلاً: "‏كل الحب والتقدير". وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم عن وفاة الرئيس الأسبق عن 92 عاماً.حسني مبارك الرئيس المصري الأسبق 25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 02:42 PM صورة نشرها حفيده "عمر" في الثالث من الشهر الجاري بعد خضوعه لعملية جراحية Advertisements بعد إعلان وفاته رسمياً.. شاهد آخر ظهور للرئيس المصري الراحل حسني مبارك بعد إعلان وفاته رسمياً.. شاهد آخر ظهور للرئيس المصري الراحل حسني مبارك أعادت وكالة "سبوتينك" الروسية نشر صورة للرئيس المصري الراحل حسني مبارك قالت إنها آخر صورة له. وكان عمر علاء مبارك حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قد نشر صورة للأخير في الثالث من الشهر الجاري بعد خضوعه لعملية. وعلق "عمر" حينها على الصورة التي نشرها على موقع "إنستجرام"، قائلاً: "‏كل الحب والتقدير". وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم عن وفاة الرئيس الأسبق عن 92 عاماً. الكلمات المفتاحية ، بعد إعلان وفاته رسمياً.. شاهد آخر ظهور للرئيس المصري الراحل حسني مبارك ،

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