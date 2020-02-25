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تزامنًا مع الحالة المناخية التي تشهدها المرتفعات الشمالية لمنطقة تبوك من تساقط للثلوج؛ نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك، ممثلًا في "الشؤون الإسعافية" وبمتابعة مباشرة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة أحمد بن محمد العنزي، لخطة الطوارئ المُعدّة لتقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة خلال فترة الأمطار وتساقط الثلوج؛ وذلك من خلال دعم جميع المراكز الإسعافية على امتداد طريق تبوك وصولًا إلى محافظة حقل، وكذلك أماكن تواجد الزوار والمتنزهين في مرتفعات جبل اللوز، وعلقان، والظهر.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة الصادرة من الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات المناخية؛ تجنبًا لوقوع الأخطار لا قدر الله؛ متمنية قضاء أوقاتً ممتعة تسودها السلامة للجميع.تبوك تساقط الثلوج حالة الطقس
تحذير وخطة طوارئ.. تساقط الثلوج بتبوك يستنفر "الهلال الأحمر"بدر الجبل الخليج 365 2020-02-25
تزامنًا مع الحالة المناخية التي تشهدها المرتفعات الشمالية لمنطقة تبوك من تساقط للثلوج؛ نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك، ممثلًا في "الشؤون الإسعافية" وبمتابعة مباشرة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة أحمد بن محمد العنزي، لخطة الطوارئ المُعدّة لتقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة خلال فترة الأمطار وتساقط الثلوج؛ وذلك من خلال دعم جميع المراكز الإسعافية على امتداد طريق تبوك وصولًا إلى محافظة حقل، وكذلك أماكن تواجد الزوار والمتنزهين في مرتفعات جبل اللوز، وعلقان، والظهر.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة الصادرة من الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات المناخية؛ تجنبًا لوقوع الأخطار لا قدر الله؛ متمنية قضاء أوقاتً ممتعة تسودها السلامة للجميع.
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
01:53 PM
دعم جميع مراكز الإسعاف على امتداد الطرق وأماكن تواجد المتنوهين
تزامنًا مع الحالة المناخية التي تشهدها المرتفعات الشمالية لمنطقة تبوك من تساقط للثلوج؛ نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك، ممثلًا في "الشؤون الإسعافية" وبمتابعة مباشرة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة أحمد بن محمد العنزي، لخطة الطوارئ المُعدّة لتقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة خلال فترة الأمطار وتساقط الثلوج؛ وذلك من خلال دعم جميع المراكز الإسعافية على امتداد طريق تبوك وصولًا إلى محافظة حقل، وكذلك أماكن تواجد الزوار والمتنزهين في مرتفعات جبل اللوز، وعلقان، والظهر.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة الصادرة من الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات المناخية؛ تجنبًا لوقوع الأخطار لا قدر الله؛ متمنية قضاء أوقاتً ممتعة تسودها السلامة للجميع.
، تحذير وخطة طوارئ.. تساقط الثلوج بتبوك يستنفر "الهلال الأحمر" ،
المصدر : الخليج 365
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