شكرا لمتابعة خبر عن الغبار يجتاح طرق تبوك ويحد من الرؤية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، رواد الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا للغبار الكثيف الذي تشهده المنطقة.

وأضاف قوات أمن الطرق، أن الغبار يجتاح المنطقة وتحديداً طريق المدينة المنورة، مؤكدة أنه يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

من جانبها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الخفيفة على عدد من محافظات تبوك وهي (الوجه – أملج – تبوك – تيماء – حقل ) وذلك حتى السابعة مساء اليوم الثلاثاء.