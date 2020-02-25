شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مؤقت لطريق «الهدا» بالاتجاهين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يشهد طريق الهدا بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، إغلاق مؤقت احترازيًا في الاتجاهين.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، أن ذلك بسبب تكون الضباب الكثيف؛ فيما دعا مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر.