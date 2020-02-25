شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تؤجل موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم، عن تأجيل موعد فتح صفحة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1442 هـ إلى يوم الجمعة الموافق 18 رجب الجاري.

وأوضحت الوزارة، أن التأجيل يأتي لوجود تعديلات على نظام نور بشأن التوسع في تسجيل الطلاب المستجدين في مدارس الطفولة المبكرة.

ويمكن التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور والبدء في إدخال البيانات المطلوبة فور فتح التسجيل، من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا .