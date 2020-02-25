شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار على أجزاء من مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سقطت أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء.

وشدد المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.