شكرا لمتابعة خبر عن دعوة 105 متقدمًا للمقابلات الشخصية بالحج والعمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة الحج والعمرة عن أسماء 105 متقدماً ومتقدمة على وظائفها والمعلن عنها خلال الفترة من 23/06/1441ه لنهاية 26/06/1441ه، على موقعها الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية؛ حيث دعتهم لمراجعة المقر الرئيسي بحسب الجدول المرفق بالإعلان، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

ودعت وزارة الحج والعمرة، أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية؛ فيما يجب احضار الوثائق التالية للمطابقة: أصل الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الحاصلين على الدراجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة وزارة التعليم، بينما بوظائف التصميم الداخلي نأمل إحضار مجموعة من الأعمال الخاصة بالمرشحة؛ فيما أكدت على من لم يحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة سيعتبر ذلك بانه عزوفاً منه/منها عن رغبته في التوظيف، ولمعرفة مواعيد المقابلات عبر الرابط التالي من هنــــا .