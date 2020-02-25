بالفيديو والصور.. الثلوج تكسو عين الأخضر بالبياض في تبوك

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الرياض - علي القحطاني - ضربت عاصفة ثلجية قوية عين الأخضر في منطقة تبوك، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في منخفض جوي يدور غرب مدينة تبوك ويجعل السحب تتصاعد جنوبًا وغربًا.
وأظهرت مجموعة من الصور، عين الأخضر وهي تكتسي بالبياض؛ فيما كانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تنبيهًا عن حالة تساقط الثلوج على تبوك، والتي بدأت في الثانية صباح اليوم، وتنتهي الساعة الثانية ظهرًا مع أمطار غزيرة إلى متوسطة وأتربة مثاره تشمل محافظات: (البدع، الوجه، أملج، تيماء، حقل، ضباء).
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