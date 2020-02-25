شكرا لمتابعة خبر عن الجزائية تصدر حكما بالقتل على مواطن ثبت خيانته لوطنه وتخابره مع إيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اصدرت المحكمة الجزائية اليوم الثلاثاء، حكماً بالقتل تعزيراً على متهم سعودي ثبتت إدانته بخيانته لوطنه وأمانته وتخابره مع إيران. كما أصدرت أحكام على 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوتهة بلغ مجموعها 58 عاما، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص يعملون في سفارة إيران.

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