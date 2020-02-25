شكرا لمتابعة خبر عن توجيهات عليا بمنع صرف القروض التمويلية للمشروعات إلا بعد موافقة البيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت مصادر اليوم الثلاثاء عن صدور توجيهات عليا بإلزام الجهات الممولة للمشروعات والصناديق بعدم منح التصاريح اللازمة للمشروع إلا بعد الحصول على التصاريح البيئية .
ومن المقرر أن تصبح تصاريح وزارة البيئة شرط أساسي لصرف قروض المشروعات ، لضمان عدم تأثيرها سلبياً على البيئة .
كما ألزمت التوجيهات وزارة البيئة بإعداد دراسة شاملة عن التدهور البيئي وتقدير تكلفته ووضع حلول عملية لمواجهته ، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية ، وذلك بدءً من عام 2022 .
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