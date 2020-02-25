شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وفاة رئيس دولة عربية قبل قليل.. شاهد من يكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما، وذلك بحسب ما ذكر التليفزيون الرسمي.

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ولم تصدر أسرة الرئيس الأسبق أي بيانات رسمية حول الوفاة.

من جانبه، قال فريد الديب، محامي مبارك، إن "الرئيس الأسبق عانى من مضاعفات مرضية خلال الـ24 الساعة الماضية، بعد إجراء عملية جراحية منذ أكثر من أسبوعين".



وتابع محامي أسرة مبارك "مبارك توفي، فجر اليوم تعرض لأزمة صحية كبيرة".

وأضاف "تم وضع حسني مبارك خلال الساعات الأخيرة قبل وفاته على جهاز التنفس الصناعي".

وأشار فريد الديب إلى أن أسرته بالكامل كانت في المستشفى الموجود فيها، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكان نجل حسني مبارك قد أعلن، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن والده أجرى عملية جراحية.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه الرسمي "تويتر"، أن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وتولى مبارك منصب رئيس الجمهورية منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011. وأجبر على ترك السلطة بعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما، طالبت برحيله ومحاكمته.