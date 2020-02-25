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عدن - ياسمين التهامي - رصد تقرير، هجومًا كبيرًا للجيش الإلكتروني السعودي الذي يخدم أجنده ولي العهد محمد بن سلمان، ضد أقوى مستشار للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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أقوى أمير مقرب من “الملك سلمان“ ينقلب على سياسة محمد بن سلمان.. والأخير يأمر الجيش بمهاجمته.. ماذا يحدث الآن؟

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ولاحظ التقرير الذي نشره موقع "الخليج أون لاين"، أن حسابات على تويتر المعروفة بـ"الذباب الإلكتروني" أو الجيش السعودي الإلكتروني هاجمت أمير منطقة مكة خالد الفيصل.

وأشار إلى أن الهجوم على خالد الفيصل مستشار "الملك سلمان"، جاء على خلفية معارضه لسياسات محمد بن سلمان الجديدة في البلاد بالسماح بالحفلات والأغانى والانفتاح الاجتماعي.

ووصف مغردون سعوديون وحسابات شهيرة، خالد الفيصل، بأنه وجه الصحوة في السعودية، ولا بد من الإطاحة بهِ في ظل العهد الجديد، معتبرين أن أغنية راب "أنا بنت مكة" ليس مخالفة.

وكان خالد الفيصل أمير منطقة مكة وجه بإيقاف ومعاقبة من أنتج فيديو كليب "بنت مكة"، الذي اعتبر إساءة لعادات وتقاليد أهالي مكة المكرمة؛ وهو ما يؤكد وقوفه ضد خطوات انفتاحية كهذه.

وأجرت المملكة تغييرات اجتماعيّة كبيرة وإصلاحات اقتصاديّة يقودها ولي العهد، فسُمح للنساء بقيادة السيارات، وبدخول ملاعب كرة القدم، وأعيد فتح دور السينما، وسمح بإقامة حفلات غنائية صاخبة.

وفي الوقت ذاته يبدو وكأن الحظر على الاختلاط بين الرجال والنساء انتهى، إذ يمكن رؤية النساء والرجال جنبًا إلى جنب في المطاعم والأماكن العامة، ولو أن هذه التغييرات تجري تباعاً من دون ضجة أو إعلان مسبق.

ووجد الترفيه معارضة ملحوظة في مواقع التواصل الاجتماعي، انطلقت من أسباب دينية تستنجد بالخصوصية الدينية للسعودية.