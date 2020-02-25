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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة لها وهي تحمل حقيبة من دار هيرمس Hermès قدر ثمنها بحوالي 200 ألف دولار أمريكي.

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ظهور صارخ مذيعة MBC “لجين عمران“ تثير الجدل.. وأناقة “باذخة“ تهز مواقع التواصل الاجتماعي (شاهد)



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فشن الناقد الفني المعروف بإسم "كلاسي"حرب على الإعلامية، ووصفها بال"سفيهة"، وقال أن حقيبة لجين تبغ قيمتها 800 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 216,000 دولارأمريكي، وهذا يعتبر سعر فيلا متوسطة في السعودية.

وقال أن حتى بنات الملوك والشيوخ يخجلون من شراء مثل هذه السخافات التي تتباهى بها لجين، وسخر من الإعلامية ووصفها بأبشع الصفات، وإختتم:"من لا قيمة ولا وزن له، يشتري الاهتمام بماله الذي ورثه، لشعوره بالنقص الشديد، ولا يشعر بقيمته وأهميته إلا باكسسوارات استهلاكية تعوض نقصه".

وأكد "كلاسي"، أن لجين إمرأة سعودية لم تقدم أي شيء مهم أو يذكر في المجتمع على عكس عالمات سعوديات مبتكرات وسيدات مرموقات.

وفور إنتشار كلام كلاسي القاسي، إنتشر خبر حقيقة وقصة هذه الحقيبة، وهي أن أحد الأشخاص قد اشترى هذه الحقيبة من مزاد في لندن وأهداها للجين عمران، وهي لم تشتريها من أموالها الخاصة.