︎ . توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 91 عاما، عقب صراع مع المرض، داخل مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة.

وقالت مصادر إن مبارك توفى داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى بعد محاولات من الفريق الطبي المعالج لإسعافه باءت جميعها بالفشل.

فيما يشهد محيط مستشفى الجلاء العسكري في العاصمة المصرية القاهرة تواجد شخصيات رفيعة المستوى مع نجلا الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك.

وكان الرئيس الأسبق مبارك قد دخل مستشفى الجلاء صباح الثلاثاء 21 يناير الماضي، وبعد فحوصات طبية أجرى فجر الجمعة 24 يناير عملية استئصال ”ورم“ في المعدة وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة ولازال يتلقى العلاج.

هذا وتولى مبارك رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.