بوسطن الاستشارية تنتقي 100 طالب متميز للمشاركة في برنامج «جيل طموح»

انتقت مجموعة بوسطن الاستشارية، أكثر من 100 طالب من أكفأ طلاب الجامعات السعودية في مختلف التخصصات، ليكونوا أعضاء في نسخة العام الحالي من برنامج «جيل طموح»، الذي أطلقته المجموعة مؤخرًا.

وقال الشريك والمدير المفوّض لدى مجموعة بوسطن الاستشارية فيليب كورنيت دي سان سير، تأتي مبادرة تطوير وصقل مهارات الطلاب المائة الأكفأ والأكثر تميزًا على مستوى الجامعات السعودية، ليتمكنوا من قيادة قطاعات الأعمال في المملكة مستقبلًا.

وأوضح أن برنامج «جيل طموح»، حقق نجاحات باهرة منذ إطلاقه لأول مرة؛ حيث رأينا جميعًا الفرص والمكاسب الكبيرة، التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار الأمثل للوقت والموارد، وتسخير كل الإمكانات لتمكين وصقل مهارات الجيل القادم من قادة قطاعات الأعمال في المملكة.

وأعرب المدير المفوّض لدى مجموعة بوسطن الاستشارية، عن سروره لانضمام نخبةٍ جديدة من المواهب الفريدة والطلاب الأكّفاء ذوي الأفكار والقدرات الإبداعية المتميزة، قائلًا «نحن ملتزمون بأن ننقل لهم أفضل الممارسات والخبرات والمعرفة التي نمتلكها، وأن نعمل دومًا على تمكينهم وتنمية وصقل قدراتهم؛ بما يؤهلهم لمواكبة التغيرات والتحوّلات المتسارعة التي تشهدها قطاعات الأعمال في يومنا الحالي».

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف خريجي الجامعات الشغوفين بحُب المعرفة والاطلاع، ولديهم الكثير من الإمكانات والقدرات الإبداعية الخلاقة، ويطمحون دومًا لتنمية وإثراء مهاراتهم القيادية.

وسيتمكن الطلاب المشاركون في البرنامج، من حضور الحلقات والجلسات النقاشية الثرية، التي سيتم عقدها، بالإضافة إلى حصولهم على فرصةٍ فريدة للتواصل وتبادل الخبرات مع نخبةٍ من قادة قطاعات الأعمال البارزين، خلال الاحتفالية المقرّر تنظيمها لإطلاق البرنامج في الأول والثاني من شهر مارس 2020.

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وأضاف المدير المفوّض لدى مجموعة بوسطن الاستشارية، أن البرنامج سيشمل جلساتٍ تدريبية وأنشطةٍ متنوعة تهدف لتطوير وصقل المهارات الشخصية والمهنية لهؤلاء الطلاب، كما سيُتاح للطلاب المسجلين في البرنامج فرصة استكشاف قطاع الاستشارات الإدارية، وتطوير خبراتهم المعرفية والمهنية، من خلال البرنامج المتكامل لـ«تحليل الأعمال» الذي تقدّمه مجموعة بوسطن الاستشارية (الذي يمتد على مدار 12 شهرًا).

بدورها، قالت إحدى خريجات برنامج جيل طموح لعام 2019، نهى الزهراني: إن البرنامج ساعدها على تطوير مسيرتها المهنية، واكتساب مهاراتٍ وخبراتٍ جديدة، فضلًا عن إسهامه في تعزيز ثقتها بنفسها وإيمانها بقدراتها على تحقيق التطلعات والنجاحات المهنية، التي نصبو إليها.

يُذكر أن مجموعة بوسطن الاستشارية تعمل مع مجموعةٍ واسعة من الشركاء في مختلف قطاعات الأعمال والميادين الاقتصادية والاجتماعية؛ لمساعدتهم على تحديد التحديات التي تواجههم، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

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