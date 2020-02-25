أمير الباحة ينوّه بما تعيشه المملكة من نهضة تنموية بقيادة الحكومة الرشيدة

نوَّه الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بما تعيشه مملكتنا الغالية من نهضة تنموية في مختلف المجالات؛ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين، مشيرًا إلى أن ما تشهده منطقة الباحة من حراك وتنمية، يقف خلفها ويدعمها ولي العهد.
وقال خلال جلسته الأسبوعية «الإثنينية» أمس، بمقر مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة، بقضاة ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ومشايخ القبائل ورؤساء المراكز والأهالي، «إننا جميعًا نعمل في منطقة الباحة حسب توجيهات ولي العهد، وتحقيق طموحاته الكبيرة ورغباته على أرض الواقع».
وبيَّن أمير الباحة، أن ما يقوم به من عمل لخدمة منطقة الباحة ولقاء الوزراء، يعتبر أقل واجب تجاه الباحة وأهلها.
ثم ألقى شيخ قبيلة بني عامر بزهران الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن رقوش، كلمة أشاد فيها بجهود أمير منطقة الباحة لخدمة المنطقة، منوهًا بما تشهده المنطقة من نهضة تنموية، فضلًا عن زيارة الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة للمنطقة؛ لبحث احتياجاتها في مختلف المجالات التنموية.
وثمَّن اعتماد تطوير مطار الملك سعود؛ ليكون مطارًا ذا قيمة كبيرة لجذب العديد من الزوار والسياح للمنطقة، إلى جانب العديد من الموضوعات والمشروعات، التي تهم المواطن والمنطقة. وفي الختام، تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه الكريم.
حضر اللقاء وكيل إمارة المنقطة المكلف أحمد بن صالح السياري، ومدير شرطة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي.
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