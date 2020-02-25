البريد السعودي يقدم خدمة إيصال البطاقات المهنية إلى الإعلاميين

ءشرعت مؤسسة البريد السعودي بالتنسيق مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بطباعة وإيصال البطاقات المهنية إلى الإعلاميين على العنوان الوطني، وذلك بعد أن دشن وزير الإعلام خدمة تسجيل المهنيين الإعلاميين على المنصة الإلكترونية المهنية.

وتشمل البطاقة المهنية للإعلاميين جميع العاملين في قطاع الإعلام بمختلف أنواعهم من مهنيين ومختصين وفنيين، وحصرت في 55 مهنة إعلامية معتمدة على القوائم المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتصنيف السعودي الموحد للمهن.

وتقدم الهيئة مزايا عدة إلى حاملي البطاقة المهنية، منها الأولوية في حضور المحافل والفعاليات التي تنظمها وزارة الإعلام والهيئات التابعة لها وفقًا للضوابط المنظمة في هذا الشأن وإتاحة إظهار بيانات التواصل والمهنة ضمن قائمة المسجلين على المنصة الإلكترونية؛ لتكون متاحة لأصحاب الأعمال والباحثين عن مختصين في مجال الإعلام، بالإضافة إلى عدد من المزايا الأخرى.

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