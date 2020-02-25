تعرف على موعد إيداع الدعم للدفعة الـ28 من حساب المواطن

يترقب المواطنون إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن، وهي الدفعة الـ28، والتي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء 10 مارس من الشهر المقبل.

ويتم إيداع الدعم في حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي إلا إذا صادف اليوم إجازة رسمية فيتم تقديم صرف الدعم أو تأخيره لمدة 24 ساعة فقط.

وفى وقت سابق أعلن البرنامج إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي.

وتابع: ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة؛ بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

Advertisements

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (هنـــــــــــــــــا).

اقرأ أيضًا:

حساب المواطن يكشف تفاصيل الدفعة الـ27: 2.5 مليار ريال لـ12.6 مليون مستفيد

حساب المواطن يحسم أحقية المسجلين بـ«معروف» في الدعم

«أبشر»: 5 خطوات للاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا