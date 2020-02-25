بالصور.. «أمانة مكة» تعيد تهيئة شارع عتاب بن أسيد ببطحاء قريش

أنجزت إدارة الطرق بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال إعادة تأهيل وسفلتة شارع عتاب بن أسيد بحي بطحاء قريش، وذلك ضمن أعمال صيانة الطرق التي تنفذها الأمانة؛ لتهيئة بعض الشوارع المتضررة الموجودة داخل الأحياء السكنية بمكة المكرمة.

وأوضح مدير إدارة الطرق بالأمانة المهندس نزار وقاد، أن أعمال إعادة التأهيل شملت سفلتة الشوارع المتشققة الناتجة عن هطول الأمطار، وإعادة الشكل الجمالي إلى الشوارع من خلال استبدال الطبقة الإسفلتية وإعادة دهان وتخطيط الإسفلت وتهيئة الأرصفة.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي استمرارًا لجهود الأمانة؛ لرفع مستوى كفاءة الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية، وتوفير بيئة قيادية آمنة للمركبات.

وبين «وقاد» أن وكالة المشاريع ستعيد سفلتة العديد من الشوارع بالعاصمة المقدسة، وذلك خلال المدة المقبلة بحسب خطة العمل التي تراعي أوقات الذروة وفترات الازدحام بالشوارع والطرق ذات الكثافة العالية بمكة.

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