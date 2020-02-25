حساب المواطن يوضح تأثير حالة ونوع السكن على الدعم

أوضح حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، تأثير حالة السكن ونوعه على مقدار الدعم، الذي يحصل عليه المستفيد.

وتلقت «خدمة المستفيدين» في البرنامج سؤالًا من أحد المستفيدين، عبر «تويتر» قال فيه، «أنا الآن اشتريت شقة ونقلت فيها، هل فيها دعم أكثر ولا أجلس مثلما أنا؟».

وردت عليه بالقول: «حالة ونوع السكن لا تؤثر على قيمة الدعم، ويصرف الدعم لرب الأسرة حسب معايير الاستحقاق، التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم وللفرد المستقل؛ بناءً على مجموع دخله ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج أو الزوجة غير السعودية، وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة؛ بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يُشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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