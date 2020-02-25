بالفيديو.. أمطار الخير تغسل القلوب والأبدان بالحرم المكي

هطلت أمطار الخير على المعتمرين والمصلين، فجر اليوم الثلاثاء، بالحرم المكي، وسط مشاعر من الإيمان والتفاؤل، بالتزامن مع بدء موجة البرد التاسعة خلال فصل الشتاء الحالي.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها بتويتر، مقطعًا مصورًا وثق لتلك اللحظة، وأمطار الخير تغسل الأبدان والقلوب في أقدس مكان بالعالم.

وتشهد بعض مناطق المملكة، منذ أمس الاثنين، موجة باردة هي التاسعة منذ بدء موسم الشتاء، وفقًا لما أعلنه خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عبر حسابه بتويتر، وانخفضت خلالها درجات الحرارة بمقدار من 5 إلى 8 درجات، مصحوبة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة.

كما توقع الحصيني خريطة الأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة، موضحًا أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، من اليوم الثلاثاء وحتى غد الأربعاء، وذلك على أجزاء من مناطق: تبوك والشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة والقصيم ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، ثم الرياض فالشرقية.

من جانبها، وجهت هيئة الأرصاد تنبيهًا بسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأوضح التنبيه أن الحالة الماطرة تشمل «الطائف، وأضم، والعاصمة المقدسة، والجموم، والكامل، وخليص، وجدة، ورابغ، وميسان»، وذلك حتى الساعة الـ2 من مساء اليوم الثلاثاء.

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كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة.

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