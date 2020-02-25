السعودية اليوم / موهوبات تعليم المدينة المنورة يزرن متحف "قصة مكان"



المدينة المنورة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

نظمت إدارة تعليم المدينة المنورة ممثلة في الابتدائية الثلاثون لطالباتها الموهوبات أمس زيارة تعليمية ثقافية لمتحف (قصة مكان‬.. السينمائي) بجادة قباء غربي المسجد النبوي الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة.

وهدفت زيارة المتحف الذي يروي تاريخ المدينة المنورة وأحداث "السيرة النبوية‬" في قالب سينمائي، إلى إثراء الحصيلة المعرفية .

// انتهى //

13:50ت م

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