

دبي 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

شاركت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمؤتمر والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي GESS اليوم، في دورته الثالثة عشرة تحت شعار "بالشغف والفضول تُبنى العقول"، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

تتمثل مشاركة الهيئة في المؤتمر بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وبكلمة لمعالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان الذي سيكون متحدثًا رسميًا في المؤتمر.

كما ستتضمن المشاركة أيضاً ورقة عمل يقدمها مستشار الهيئة الدكتور منصور الغامدي حول "مقياس للذكاء" من خلال إقامة جناح خاص، يتم من خلاله عرض الخدمات التي تقدمها الهيئة والمراكز التابعة لها (المركز الوطني للقياس، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي، والمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب)، كما تشارك الهيئة بفريق عمل متخصصين من جميع القطاعات للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الواردة من زوار المعرض.

يذكر أن مشاركة الهيئة بالمنتدى تأتي ضمن مشاركة 100 متحدث، و 250 دورة معتمدة من التطوّر المهني المتواصل و550 عارض من أكثر من 40 بلدًا، كجزء من مشاركاتها في المناسبات الدولية المعنية بالتعليم والتدريب.

// انتهى //

13:48ت م

0119





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ‏تقويم التعليم والتدريب تشارك في فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي لمستلزمات التعليم في دبي GESS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.