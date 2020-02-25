السعودية اليوم / جامعة طيبة بالمدينة المنورة تنظم ملتقى التميز في التعليم والتعلم



المدينة المنورة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أقامت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في وكالة الجامعة للشؤن التعليمية ملتقى التميز في التعليم والتعلم تحت شعار: "نسمعك فلنغرد معا".

وأوضح وكيل جامعة طيبة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود أن الملتقى الذي ينظمه مركز التعليم والتعلم بالجامعة يضم برنامجاً مكثفاً تنطوي تحته عدة جلسات تناقش الممارسات التعليمية المتميزة والتجارب الثرّية للمشاركين والمشاركات.

وبّين أن الجلسات والحوارات ستستمر طوال اليوم بواقع أربع جلسات يستعرض فيها المشاركون أبحاثهم وتجاربهم نحو التعليم والتعلم, بالإضافة إلى عرض تجارب مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة وعرض نماذج مشرفة وقصة كفاح في سبيل التعليم.

ويعدّ مركز التعليم والتعلمّ أحد المراكز في جامعة طيبة التي أنشئت لتسهم لتعطي أولوية لتجويد العملية التعليمية، من خلال دعم الطلاب وإرشادهم، وتعزيز أداء أعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ البحوث التطبيقية وتقديم المقترحات التي تتعلق بتطوير العمل الأكاديمي.

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13:45ت م

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