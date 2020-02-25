

عرعر 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أطلقت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد أمس، فعاليات برنامج "خط مساندة الطفل" " مستهدفاً طالبات المرحلة المتوسط والثانوية ويستمر خمسة أيام.

ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي وتثقيف الطالبات وذويهم بأهمية خط المساندة وسبل الاستفادة منه، وتمكين الفئة العمرية دون سن الـ 18 من الاتصال بالرقم (116111) وطلب المشورة المناسبة وإحالة مشكلاتهم إلى جهات الاختصاص، خلال ساعات عمل الخط.

// انتهى //

13:11ت م

0107





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يطلق برنامج "خط مساندة الطفل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.