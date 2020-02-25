السعودية اليوم / " مهارات القرن الـ 21 " برنامج تدريبي بتعليم بيش غداً



بيش 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

ينظم مكتب التعليم بمحافظة بيش غداً، برنامجاً تدريبياً بعنوان " مهارات القرن الواحد والعشرين "، وذلك بمركز التطوير المهني بالمحافظة.

ويتناول البرنامج على مدى يومين العديد من المحاور والأنشطة التدريبية التي تسعى لتدريب الفكر التعليمي والتربوي بما يناسب واقع الجيل .

ويأتي البرنامج ضمن خطة شعبة المهارات والاعمال بالمكتب , التي تسعي إلى تطوير مهارات الاتصال والتواصل والتفكير الناقد والتفكير الإبداعي.

// انتهى//

13:09ت م

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