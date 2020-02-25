السعودية اليوم / بلدية شعبة نصاب بالحدود الشمالية تواصل تنفيذ أعمالها التطويرية



رفحاء 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

تنفذ بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية، متمثلة في قسم التحسين والتجميل، حملاتها لتطوير الأرصفة والشوارع الرئيسية وتنظيف الأحياء والشوارع الفرعية وزراعة الحوليات الشتوية بمداخل المدينة، إضافة إلى متابعة أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.

كما تقوم بمعالجة الكتابات المشوهة للمظهر العام ضمن مبادرة "معالجة التشوه البصري من آجل تحسين المظهر العام".

// انتهى //

13:09ت م

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