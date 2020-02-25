السعودية اليوم / تعليم تبوك يشارك في لقاء " سبل حماية وتعزيز النزاهة "



تبوك 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أمس، في اللقاء الذي نظمته جامعة تبوك بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بعنوان " سبل حماية وتعزيز النزاهة " ضمن مشاركة 23 جهة حكومية بالمنطقة , وذلك على مسرح كلية الطب في الجامعة.

وقدمت المشرفة بإدارة المتابعة بتعليم تبوك دينا الغريض ورقة عمل بعنوان ( النزاهة الوظيفية .. معايير ، مؤشرات ، تحديات ) مستعرضة أهمية تبني منظومة من القيم وقواعد السلوك المبنية على الالتزام وشفافية الإجراءات وجودة الخدمات وربط المسؤولية بالمساءلة, كما تناولت خمسة معايير ومؤشرات قياس لتحقيق النزاهة الوظيفية في مؤسسات الدولة وهي معيار سيادة النظام والمرجعية والتطبيق، معيار المساءلة والمحاسبية، معيار الشفافية، معيار العدالة والمساواة، ومعايير عامة قيادية تتضمن التخطيط والرقابة والتقييم وسلامة القرارات والإجراءات.

وخلصت الورقة إلى وجوب تحديد معايير للنزاهة الوظيفية يمكن تطبيقها وإعطاء مؤشرات قياس واضحة ومعرفة التحديات التي تواجهها للتغلب عليها فيما أوصت بإعداد دليل للمعايير الوظيفية وتأسيس وحدة قياس لمراقبة تحقيق المعايير في كل إدارة بالمنشأة الواحدة.

من جهته أوضح مدير إدارة المتابعة بتعليم تبوك خالد السحلي أن تعليم تبوك حرص على المشاركة في هذا اللقاء لدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تحت شعار (نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة) وتحقيق التنسيق والتكامل بين قطاعات الدولة لإعداد معايير واضحة ومحددة لمكافحة الفساد, مؤكداً عناية تعليم تبوك بالنزاهة عبرإعداد وثيقة النزاهة الوظيفية التي تعني بنشر الوعي بأخلاقيات العمل الوظيفي وتعزيز النزاهة وحمايتها لدى منسوبيه، وكذلك دعم مكافحة الفساد بالكوادر البشرية والأنظمة التقنية اللازمة، وتطبيق اللوائح والأنظمة والضوابط وقواعدها التنفيذية.

// انتهى //

13:06ت م

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