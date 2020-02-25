السعودية اليوم / سمو أمير نجران يطلق فعاليات "منتدى اكتشاف المواهب الاجتماعية" بالمنطقة



نجران 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران مساء أمس، انطلاق فعاليات "منتدى اكتشاف المواهب الاجتماعية في خدمة العمل الاجتماعي " الذي تنظمه مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بنجران، بحضور صاحب السمو الملكي تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير نجران ,وصاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله عضو مجلس الأمناء بالجائزة ونائب اللجنة التنفيذية، وذلك بمقر مركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات.

وفور وصول سموه افتتح المعارض المصاحبة للفعاليات ،مطلعاً على ما تحتويه من أجنحة حكومية وخاصة وما تقدمه من خدمات ومبادرات اجتماعية وتطوعية.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم،ثم ألقى الآمين العام لجائزة الأمير صيتة الدكتور فهد حمد المغلوث كلمة أوضح فيها أهداف المنتدى الرامية إلى اكتشاف المواهب وفتح الأفاق أمام المبادرات الاجتماعية المتميزة ورعايته لتمكينها من تحقيق أهدافها الاجتماعية،معلناً تبني الجائزة لمبادرة مستدامة بالمنطقة بعنوان "احتضان" لتمكين المواهب الواعدة ودعم المشاريع الخلاقة..

كما ألقى نائب الآمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم زايد العسيري كلمة نوه خلالها بما يحظي به العمل الاجتماعي من اهتمام ودعم كبير من قادة بلادنا، بداية من عهد المؤسس الملك عبد العزيز، -طيب الله ثراه-، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لجائزة الأميرة صيته بن عبد العزيز للتميّز في العمل الاجتماعي، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -اللذين لا يدخران جهدا في تلمّس وتلبية احتياجات المواطن، مما مكّن العمل الاجتماعي، وجعله من المقومات الأساسية للتنمية والازدهار في وطننا، فبات سمة بارزة من سمات المجتمع.

وأشار إلى أن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومنذ تأسيسه ، يولي أهمية كبيرة لموضوع تحقيق التنمية المستدامة من خلال أنشطته وفعالياته التي تعزز المشاركة المجتمعية ، لصياغة الرؤى الوطنية والقرارات الاجتماعية التي تشارك فيها مختلف الأطياف الفكرية من مختلف المناطق، وبشكل متوازن ومشاركة المركز من خلال فرعه بمنطقة نجران في تنظيم هذا المنتدى، ما هي إلا تجسيد لهذه الجهود المستمرة.

عقب ذلك ألقيت قصيدة وطنية ،ثم قدم أوبريت بعنوان "أطهر وطن" بمشاركة فرقة جمعية فنون نجران.

وفي ختام الحفل شارك أصحاب السمو والمعالي الحضور في أداء العرضة

// انتهى //

13:02ت م

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نجران 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران مساء أمس، انطلاق فعاليات "منتدى اكتشاف المواهب الاجتماعية في خدمة العمل الاجتماعي " الذي تنظمه مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بنجران، بحضور صاحب السمو الملكي تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير نجران ,وصاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله عضو مجلس الأمناء بالجائزة ونائب اللجنة التنفيذية، وذلك بمقر مركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات.وفور وصول سموه افتتح المعارض المصاحبة للفعاليات ،مطلعاً على ما تحتويه من أجنحة حكومية وخاصة وما تقدمه من خدمات ومبادرات اجتماعية وتطوعية.وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم،ثم ألقى الآمين العام لجائزة الأمير صيتة الدكتور فهد حمد المغلوث كلمة أوضح فيها أهداف المنتدى الرامية إلى اكتشاف المواهب وفتح الأفاق أمام المبادرات الاجتماعية المتميزة ورعايته لتمكينها من تحقيق أهدافها الاجتماعية،معلناً تبني الجائزة لمبادرة مستدامة بالمنطقة بعنوان "احتضان" لتمكين المواهب الواعدة ودعم المشاريع الخلاقة..كما ألقى نائب الآمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم زايد العسيري كلمة نوه خلالها بما يحظي به العمل الاجتماعي من اهتمام ودعم كبير من قادة بلادنا، بداية من عهد المؤسس الملك عبد العزيز، -طيب الله ثراه-، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لجائزة الأميرة صيته بن عبد العزيز للتميّز في العمل الاجتماعي، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -اللذين لا يدخران جهدا في تلمّس وتلبية احتياجات المواطن، مما مكّن العمل الاجتماعي، وجعله من المقومات الأساسية للتنمية والازدهار في وطننا، فبات سمة بارزة من سمات المجتمع.وأشار إلى أن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومنذ تأسيسه ، يولي أهمية كبيرة لموضوع تحقيق التنمية المستدامة من خلال أنشطته وفعالياته التي تعزز المشاركة المجتمعية ، لصياغة الرؤى الوطنية والقرارات الاجتماعية التي تشارك فيها مختلف الأطياف الفكرية من مختلف المناطق، وبشكل متوازن ومشاركة المركز من خلال فرعه بمنطقة نجران في تنظيم هذا المنتدى، ما هي إلا تجسيد لهذه الجهود المستمرة.عقب ذلك ألقيت قصيدة وطنية ،ثم قدم أوبريت بعنوان "أطهر وطن" بمشاركة فرقة جمعية فنون نجران.وفي ختام الحفل شارك أصحاب السمو والمعالي الحضور في أداء العرضة السعودية // انتهى //13:02ت م0101

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.