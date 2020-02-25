السعودية اليوم / الأحوال المدنية تقيم معرضا تعريفيا في مهرجان صبيا الشتوي



صبيا 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أقامت الادارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة جازان معرضًا تعريفيًا عن خدماتها ضمن مشاركتها في " مهرجان صبيا الشتوي " .

ويقدم المعرض الذي يستمر أسبوعين نبذة تعريفية عن خدمات الأحوال المدنية وعروض مرئية للزوار تتضمن رسائل توعوية وتثقيفية عن اهمية المحافظة على الأوراق الثبوتية وعدم رهنها، ووجوب تسجيل الواقعات المدنية فور حدوثها , بالإضافة الى الاجابة على استفسارات زوار المهرجان.

وتتضمن مشاركة الأحوال المدنية خلال المهرجان تقديم الوحدة المتنقلة خدمات الاحوال المدنية للزوار من الرجال والنساء , بالإضافة الى اطلع زوار المعرض على مميزات الخدمات الميدانية في الأحوال المدنية وما تقدمه من تسهيلات للمستفيدين من الرجال والنساء وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة منها.

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13:02ت م

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