شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. أحكام بالسجن والإعدام لمتهمين بالتخابر مع إيران والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020 أصدرت المحكمة الجزائية السعودية اليوم الثلاثاء، 25/شباط/2020، حكما ابتدائيا بسجن 7 سعوديين لمدد متفاوتة بتهمة التخابر مع إيران.

Advertisements كما قضى حكم ابتدائي بإعدام متهم بالتخابر مع إيران وإدانته بخيانة البلاد والأمانة. وذكرت المحكمة أن المتهم المحكوم عليه بالإعدام سرب لإيران معلومات تمس الأمن الوطني بحكم عمله.

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