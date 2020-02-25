شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : ننسق مع البحرين لعلاج السعوديات المصابات بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة ، إنه بالإشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة البحرينية عن إصابة أربع مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس كورونا الجديد، فإن التنسيق قائم مع وزارة الصحة البحرينية لعلاجهن في البحرين لحين شفائهن بإذن الله، وذلك وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

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